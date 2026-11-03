Calvagese, auto finisce fuori strada: morta una donna

Un altro incidente mortale sulle strade bresciane, questa notte a Calvagese in via Primo Maggio, una una donna di 39 anni è morta dopo essere stata sbalzata fuori dall'auto su cui viaggiava come passeggera. Il conducente, un uomo di 72 anni, invece è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato trasportato in pericolo di vita al Civile, dove è ricoverato in prognosi riservata.
Stando alle prime ricostruzioni l'auto è uscita di strada, dopo aver urtato un cartello stradale all'altezza di una curva, ribaltandosi nel campo sottostante più volte. La donna probabilmente non indossava la cintura di sicurezza e per questo è finita fuori dal veicolo. Per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere l'uomo. Sul posto anche i carabinieri di Desenzano per la ricostruzione della dinamica.