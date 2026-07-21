Altro incidente in A4 tra Brescia Ovest e Centro: traffico bloccato

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire, gli agenti della Polizia stradale di Seriate stanno intervenendo sul posto in questo momento. Ma quello avvenuto poco prima delle 14, in A4, è il secondo incidente serio della giornata di oggi, martedì 21 luglio. Stando alle prime ricostruzioni lo scontro – tra i caselli di Brescia Ovest e Brescia Centro poco prima del cavalcavia di via Della Noce – sarebbe avvenuto tra due mezzi pesanti. Da quanto si vede dalle prime immagini si tratterebbe di un tamponamento. Non si registrano per ora feriti particolarmente gravi.
La cosa certa è che il traffico è quasi bloccato e si stanno creando lunghe code in direzione di Venezia. Infati, i veicoli stanno passando soltanto sulla terza corsia.