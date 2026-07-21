Incidente con un autobus, traffico in tilt sulla A4 in direzione Venezia

Mattinata di passione per gli automobilisti in viaggio da Milano e Bergamo verso il lago di Garda e Verona. Un incidente, che ha coinvolto un autobus, che non avrebbe per fortuna avuto gravi conseguenze per le persone, sta provocando code e rallentamenti. Lo schianto si è verificato attorno alle 11.15 nella corsia in direzione Verona dell’autostrada A4, all’altezza dell’area di parcheggio Campagnola.
Sul posto per le operazioni di soccorso ci sono la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e diverse ambulanze oltre all’elicottero decollato da Bergamo.
In pochi minuti anche i percorsi alternativi, sulla Tangenziale Sud di Brescia e sulle diverse provinciali, sono andati in tilt. Le code arrivano a Brescia Ovest mentre i rallentamenti iniziano già all’altezza dell’uscita di Palazzolo.