Incidente in autostrada A4: oltre sette chilometri di coda
Dalle prime informazioni pare però che le persone coinvolte non abbiano riportato ferite serie
La coda dalle webcam di Autostrada-A4 Brescia Padova
Lunghe code si sono formate in autostrada A4, in direzione Milano, per un incidente stradale avvenuto all’altezza di San Polo – tra Brescia Centro e Brescia Est – attorno alle 18.40. Dalle primissime informazioni pare che le tante persone coinvolte non abbiano riportato ferite serie.
Inevitabili però le ripercussioni sulla viabilità, anche a causa del coinvolgimento di diverse automobili. Alle 19.30 l’incolonnamento era di quasi sette chilometri.