Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Incidente in autostrada A4: oltre sette chilometri di coda

Dalle prime informazioni pare però che le persone coinvolte non abbiano riportato ferite serie
La coda dalle webcam di Autostrada-A4 Brescia Padova
La coda dalle webcam di Autostrada-A4 Brescia Padova

Lunghe code si sono formate in autostrada A4, in direzione Milano, per un incidente stradale avvenuto all’altezza di San Polo – tra Brescia Centro e Brescia Est – attorno alle 18.40. Dalle primissime informazioni pare che le tante persone coinvolte non abbiano riportato ferite serie.

Inevitabili però le ripercussioni sulla viabilità, anche a causa del coinvolgimento di diverse automobili. Alle 19.30 l’incolonnamento era di quasi sette chilometri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidente stradaleautostrada A4codeBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...