Motorino contro un’auto a Manerbio: feriti un 16enne e il passeggero

Auto contro motorino: feriti il conducente di 16 anni e il passeggero. L’incidente, del quale non si conosce ancora l’esatta dinamica, è avvenuto intorno alle 21 in via Porzano a Manerbio.

A chiamare i soccorsi e i genitori dei due ragazzini è stato un amico che era dietro di loro a qualche decina di metri di distanza. Sul posto, oltre alla Polizia stradale di Salò, anche l’elisoccorso atterrato in un campo poco distante. Sotto choc il conducente dell’Audi a bordo della quale c’era un neonato, incolume.