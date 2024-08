Cade con la motocross sulla pista di Preseglie, ferito un 12enne

Ha subito un trauma toracico a seguito di una caduta in moto. Per questo un ragazzino di 12 anni ha dovuto far ricordo alle cure mediche. Il fatto è accaduto sulla pista del Galaello di Preseglie. Il ragazzino era impegnato in autonomia in una sessione di allenamento quando l'atterraggio da un salto lo ha visto scomposto.

I soccorsi

Ha quindi perso il controllo della moto ed è caduto. Un fatto che in questo sport capita piuttosto spesso e che vede le giovani leve del cross misurarsi con botte ed escoriazioni. Le condizioni del 12enne non sono gravi anche se i sanitari hanno ritenuto comunque necessario il suo trasferimento in eliambulanza in ospedale per accertamenti ed escludere lesioni interne.