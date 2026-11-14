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Incidente in A4, code in direzione Venezia tra Brescia Centro ed Est

Stando alle prime informazioni nello schianto sarebbe coinvolti sicuramente un'auto e un mezzo pesante
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'incidente in A4 - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
L'incidente in A4 - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Lunghe code in A4 in direzione di Venezia per un incidente che ha coinvolto anche un camion. È successo questa mattina, nel tratto Brescia centro-Brescia est, a pochi chilometri da questo ultimo casello, proprio sotto la tangenziale Est. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia stradale, intervenuti sul posto insieme al personale del 118 e ai Vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni nello schianto sarebbero coinvolti sicuramente un'auto e un mezzo pesante. Ancora non si conoscono le condizioni dei feriti

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