Lunghe code in A4 in direzione di Venezia per un incidente che ha coinvolto anche un camion. È successo questa mattina, nel tratto Brescia centro-Brescia est, a pochi chilometri da questo ultimo casello, proprio sotto la tangenziale Est. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia stradale, intervenuti sul posto insieme al personale del 118 e ai Vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni nello schianto sarebbero coinvolti sicuramente un'auto e un mezzo pesante. Ancora non si conoscono le condizioni dei feriti
Incidente in A4, code in direzione Venezia tra Brescia Centro ed Est
Stando alle prime informazioni nello schianto sarebbe coinvolti sicuramente un'auto e un mezzo pesante
L'incidente in A4 - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
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