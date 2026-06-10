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Tamponamento tra tir in A21, autostrada bloccata e due persone ferite

Due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere e sono state estratte dai Vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto in direzione Cremona, nel tratto tra Manerbio e Pontevico
Incidente in A21, tamponamento tra 3 tir
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Incidente in A21, tamponamento tra 3 tir

Un tamponamento a catena fra tre camion ha mandato in tilt l’autostrada A21, nel tratto tra Manerbio e Pontevico, in direzione Cremona. Due persone sono rimaste incastrate nelle lamiere e sono state estratte dai Vigili del fuoco. Uno è stato ricoverato in codice giallo, dunque in condizioni non gravi, in Poliambulanza. Del secondo non si hanno al momento aggiornamenti.

Nello stesso tratto, un paio di ore prima, c’era stato un incidente che aveva coinvolto 11 persone, probabilmente un autobus che ha terminato la sua corsa contro un ostacolo, ma nessuno è stato ferito in modo grave. La ricostruzione della dinamica dei due schianti resta da ricostruire.

Traffico rallentato anche nei dintorni, lungo la SS 45bis, affollata dagli automobilisti costretti ad uscire al casello di Brescia Sud.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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