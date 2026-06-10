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Tamponamento tra tir in A21, autostrada bloccata e due persone ferite

Due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere e sono state estratte dai Vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto in direzione Cremona, nel tratto tra Manerbio e Pontevico

10 giugno 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 6 foto Incidente in A21, tamponamento tra 3 tir Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidenteA21camiontamponamentoManerbio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...