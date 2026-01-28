Incendio in via Schivardi a Brescia, grave una donna rimasta intossicata

Un appartamento illuminato a giorno. Dalle fiamme visibili dalla strada. È la scena che attorno alle 23 di ieri si sono trovati davanti agli occhi i Vigili del fuoco intervenuti in via Schivardi in città, a pochi metri dagli Spedali civili. Per il terzo incendio importante in tre giorni: domenica al centro Futura in via Tiumplina dove è andato a fuoco la porzione di uno studio dentistico a causa di un corto circuito, lunedì sera in via Monte Nero, con una vittima carbonizzata, e appunto ieri sera nella zona nord della città.

Fiamme in cucina

L’incendio è divampato nella cucina di un appartamento al secondo piano del «condominio Daniela» una palazzina che si affaccia su una via chiusa. Le cause devono essere accertate e gli inquirenti – sul posto anche la Polizia – non escludono alcuna ipotesi. «Abbiamo sentito degli scoppi e poi abbiamo visto le fiamme» raccontano i vicini di casa.

Il fumo esce dall'appartamento andato a fuoco - © www.giornaledibrescia.it

All’interno dell’abitazione c’era sicuramente una donna, – sessantenne – portata fuori casa e salvata dalle fiamme quando già non era cosciente. È stata rianimata e trasportata in ospedale per intossicazione. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi.

Soccorso poi anche un uomo – non è chiaro se fosse nella stessa abitazione – che non sarebbe riuscito ad allontanarsi in tempo ed è rimasto intrappolato respirando l’aria diventata ben presto pesante.

Il fumo

Il fumo scuro si è infatti sprigionato molto velocemente andando a riempire l’appartamento dove è scoppiato l’incendio, ma anche le scale interne del condominio, fatto evacuare e successivamente dichiarato inagibile fino a nuovi controlli.

Le fiamme sono state spente in meno di mezz’ora, ma l’intervento di messa in sicurezza dell’immobile è proseguito più a lungo. Dai primissimi rilievi l’incendio non avrebbe intaccato altri appartamenti del palazzo a cinque piani. Sotto choc i residenti corsi in strada e che inizialmente non sono stati in grado di fornire indicazioni su chi abitasse nell’appartamento interessato dal rogo. Notte fuori casa per sei nuclei familiari, con alcuni anziani, mentre non ci sarebbero bambini.