Incendio in via Schivardi a Brescia: a fuoco un appartamento

Un incendio è divampato attorno alle 23 di martedì 27 gennaio in un appartamento al secondo piano al numero 47 di via Schivardi, zona Nord di Brescia. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco.

Non è al momento chiaro se nell’appartamento si trovi qualcuno. Sul posto anche la Polizia di Stato, che sta cercando di individuare chi siano i proprietari. Il condominio è stato evacuato.