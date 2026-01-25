Incendio nel complesso Futura a Brescia: Vigili del fuoco al lavoro

Un incendio si è sviluppato nella struttura del centro dentistico Futura in via Triumplina in città proprio sopra una serie di attività commerciali tra cui un bar è e un supermercato.

I Vigili del fuoco hanno lavorato circa un’ora per spegnere le fiamme che erano visibili dalla strada. Un uomo di 49 anni è stato soccorso e portato al Civile in codice giallo.