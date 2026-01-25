Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Incendio nel complesso Futura a Brescia: Vigili del fuoco al lavoro

Andrea Cittadini
Il rogo si è sviluppato all’interno di un centro dentistico: nell’aria è già forte l’odore di plastica
Loading video...
I Vigili del fuoco al lavoro nel complesso Futura a Brescia
AA

Un incendio si è sviluppato nella struttura del centro dentistico Futura in via Triumplina in città proprio sopra una serie di attività commerciali tra cui un bar è e un supermercato.

I Vigili del fuoco hanno lavorato circa un’ora per spegnere le fiamme che erano visibili dalla strada. Un uomo di 49 anni è stato soccorso e portato al Civile in codice giallo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incendioVigili del fuocoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario