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Incendio in via Quinzano a Flero, bruciano due frugoni e tre auto

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova: ancora non si conoscono le cause, ma per ora non si esclude alcuna pista
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Bruciano due furgoni e tre auto a Flero
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Bruciano due furgoni e tre auto a Flero

Incendio questa mattina a Flero, in un parcheggio in via Quinzano fuori dal Car Service Felappi. È qui che i Vigili del fuoco di Brescia sono intervenuti per spegnere il rogo che ha coinvolto due furgoni e tre auto. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova. Ancora non si conoscono le cause, ma per ora non si esclude alcuna pista.

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incendiorogoauto in fiammeFlero
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