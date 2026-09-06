Incendio questa mattina a Flero, in un parcheggio in via Quinzano fuori dal Car Service Felappi. È qui che i Vigili del fuoco di Brescia sono intervenuti per spegnere il rogo che ha coinvolto due furgoni e tre auto. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova. Ancora non si conoscono le cause, ma per ora non si esclude alcuna pista.
Incendio in via Quinzano a Flero, bruciano due frugoni e tre auto
Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova: ancora non si conoscono le cause, ma per ora non si esclude alcuna pista
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Bruciano due furgoni e tre auto a Flero
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