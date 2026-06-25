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Incendio nella notte a Castenedolo: in fiamme il carico di un camion

Sul posto sono state impegnate complessivamente undici squadre dei Vigili del fuoco, con le operazioni andate avanti per tutta la notte e per parte della mattinata
Il rimorchio del camion in fiamme a Castenedolo
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Il rimorchio del camion in fiamme a Castenedolo

Un incendio è divampato nella notte a Castenedolo, all’interno del piazzale di una grossa azienda di autotrasporti. L’allarme è scattato attorno alle 23.45, quando le fiamme hanno interessato il contenuto del rimorchio di un autoarticolato parcheggiato nell’area di sosta.

Il semirimorchio si trovava vicino ad altri mezzi pesanti. L’intervento rapido dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere il rogo e di evitare che le fiamme si propagassero ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Sul posto sono state impegnate complessivamente undici squadre: cinque squadre ordinarie con autopompa e sei di supporto con autobotti, autoscale, carro aria e mezzi movimento terra. In tutto hanno lavorato 37 vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento, smassamento e bonifica del materiale bruciato.

Le operazioni sono proseguite per tutta la notte e alle 8 di questa mattina erano ancora in corso, ormai nelle fasi finali. Restano da chiarire le cause dell’incendio, sulle quali sono in corso gli accertamenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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