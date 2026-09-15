Solo la rapidità di intervento ha permesso agli addetti dell’antincendio boschivo di avere ragione velocemente delle fiamme che si sono alzate alte sotto la località Fontana Fredda, sulla montagna alle spalle di Anfo.
L’allarme è stato dato intorno alle 17 e alle 18 già era operativo un elicottero che si è alzato in volo dalla base di Darfo, mentre sul posto già si erano portati i Vigili del Fuoco di Vestone e sei volontari dell’antincendio boschivo gestito dalla Comunità montana di Valle Sabbia, soprattutto quelli del gruppo di Ponte Caffaro.
Intorno alle 19, dopo i passaggi con l’elicottero che ha caricato acqua nel lago, gli uomini a terra hanno potuto iniziare le operazioni di bonifica.
Ad andare a fuoco circa un ettaro di bosco in una zona particolarmente impervia.
La speranza è che nella notte possa cadere della pioggia ad evitare possibili, ma improbabili, riaccensioni.
Incendio nei monti sopra Anfo: in fiamme un ettaro di bosco
Un incendio si è sviluppato intorno alle 17 sulla montagna nella zona impervia di Fontana Fredda verso il Baremone
Ubaldo Vallini
Le operazioni di spegnimento © www.giornaledibrescia.it
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