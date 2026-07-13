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Incendio a Lonato, operazioni di spegnimento avanti tutto il giorno

Vigili del fuoco a lavoro tutta la notte per domare il rogo scoppiato all’interno di un capannone che stoccava plastica e materiale vegetale
I Vigili del fuoco in azione a Lonato
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I Vigili del fuoco in azione a Lonato

Sono continuate per tutta la notte e andranno avanti anche durante la giornata di oggi le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato ieri a Lonato, in un capannone dell’azienda Valli spa. I Vigili del fuoco hanno continuato a operare per fermare il rogo divampato scarti di materiale vegetale e plastica stoccati, arrivando ieri ad occupare oltre 35 pompieri e e una decina di mezzi. Sul posto anche l’Arpa.

Il maxi incendio nell'azienda di Lonato
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Il maxi incendio nell'azienda di Lonato

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento ma prende sempre più piede l’ipotesi autocombustione del materiale depositato all’interno del capannone.

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