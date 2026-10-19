Incendio in una villetta a Prevalle, nessun ferito

Il rogo è divampato nella notte e ha interessato il tetto. Abitazione dichiarata però agibile

Erik Fanetti 19 ottobre 2026 1 ' di lettura

L'intervento a Prevalle Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incendioPrevalle Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...