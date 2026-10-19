Incendio in una villetta a Prevalle, nessun ferito

È divampato all’improvviso e si è propagato rapidamente l’incendio che, nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre, ha interessato una villetta bifamiliare di tre piani in via San Carlo a Prevalle.
L’allarme è scattato pochi minuti prima dell’una, quando le fiamme si sono sprigionate dal tetto in legno dell’edificio, rendendo necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Salò, raggiunti successivamente dai colleghi del Comando di Brescia.
Sul posto sono giunti complessivamente quattro mezzi, tra cui due autopompe, un’autobotte e un’autoscala. Presente anche un’ambulanza, intervenuta in via precauzionale, considerata anche la presenza di una persona allettata al piano terra dell’abitazione. Nessuno però è rimasto ferito.
Una volta domate le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di bonifica del tetto. Nonostante l’incendio, l’abitazione è rimasta agibile, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.