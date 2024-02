Incendio in una palazzina a Isorella: nessun ferito

Incendio nella serata di ieri a Isorella. Il rogo, per cause ancora da accertare, è partito dal sottotetto di una palazzina a tre piani in via Molino intorno alle 20.40.

Nessuno dei residenti risulta fortunatamente ferito, e le fiamme non avrebbero provocato danni significativi agli appartamenti. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco di Brescia e una di Mantova, che hanno provveduto a domare l'incendio.