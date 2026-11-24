Incendio in un garage a Pontoglio, due persone ferite
Le fiamme hanno coinvolto materiale depositato nell’autorimessa di un’abitazione: sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i soccorritori
I vigili del fuoco a Pontoglio
Un incendio è divampato in un garage di pertinenza di un’abitazione a Pontoglio. Due persone sono rimaste lievemente ferite e sono state assistite dal personale sanitario intervenuto sul posto.
Le fiamme hanno interessato del materiale depositato all’interno del locale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Palazzolo, con il supporto di un’autoscala e di un’autobotte. Le squadre hanno provveduto a spegnere l’incendio, bonificare il garage e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Chiari, il personale sanitario e la Protezione Civile di Pontoglio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.