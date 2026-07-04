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Incendio in un appartamento a Desenzano, nessun ferito

Il rogo sarebbe partito dal motore del condizionatore installato sul balcone. Inizialmente grande apprensione per un allarme esplosione, poi rientrato
Alice Scalfi
Il balcone andato in fiamme - © www.giornaledibrescia.it
Il balcone andato in fiamme - © www.giornaledibrescia.it

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento del centro storico di Desenzano. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 17 in un’abitazione al secondo piano di una palazzina di via Mazzini, al civico 56.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dal motore del condizionatore installato sul balcone. In casa non c’era nessuno e sono stati i vicini, notando il fumo e le fiamme, a dare l’allarme. L’incendio ha interessato anche il balcone del piano superiore, dove sono stati danneggiati alcuni vasi di fiori.

I Vigili del fuoco in azione - © www.giornaledibrescia.it
I Vigili del fuoco in azione - © www.giornaledibrescia.it

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, la Polizia locale, la Polizia di Stato e la Protezione civile del Basso Garda. Presente anche il sindaco Guido Malinverno. L’ingente spiegamento di soccorsi è stato determinato dalle prime segnalazioni, che parlavano di una possibile esplosione e della presenza di feriti. Una volta sul posto, l’allarme è rientrato.

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