Incendio in un appartamento a Desenzano, nessun ferito

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento del centro storico di Desenzano. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 17 in un’abitazione al secondo piano di una palazzina di via Mazzini, al civico 56.
Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dal motore del condizionatore installato sul balcone. In casa non c’era nessuno e sono stati i vicini, notando il fumo e le fiamme, a dare l’allarme. L’incendio ha interessato anche il balcone del piano superiore, dove sono stati danneggiati alcuni vasi di fiori.
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, la Polizia locale, la Polizia di Stato e la Protezione civile del Basso Garda. Presente anche il sindaco Guido Malinverno. L’ingente spiegamento di soccorsi è stato determinato dalle prime segnalazioni, che parlavano di una possibile esplosione e della presenza di feriti. Una volta sul posto, l’allarme è rientrato.