Catasta di legna a fuoco, incendio lungo la ciclabile tra Berzo e Sellero

Un incendio ha interessato nella notte una zona di bosco e vegetazione lungo la ciclabile tra Berzo Demo e Sellero, in Valcamonica. L’allarme è scattato attorno a mezzanotte e un quarto, quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Brescia ha ricevuto la segnalazione. Sul posto sono state inviate le squadre del distaccamento permanente di Darfo Boario Terme e quelle dei distaccamenti volontari di Edolo, Breno e Boario Terme. I vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe serbatoio, un’autobotte pompa e tre mezzi fuoristrada dotati di moduli boschivi.
L’incendio
L’incendio ha interessato inizialmente una catasta di legna, delle sterpaglie e la vegetazione circostante. Le squadre hanno lavorato per circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando che l’incendio potesse estendersi ulteriormente alla vegetazione.
Alle operazioni hanno partecipato anche il personale della Protezione civile antincendio boschivo del Comune di Sellero e quello della Comunità montana di Valle Camonica del Gicom. L’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento si è protratto fino alla mattina, quando l’area è stata messa in sicurezza.