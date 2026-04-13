Incendio a Castrezzato: mamma salva i due figli calandoli dalla finestra

Attimi di grande paura intorno a mezzogiorno in piazza Angelo Zammarchi, a Castrezzato, dove un cortocircuito ha provocato un principio d’incendio all’interno di una palazzina di tre piani. Secondo le prime ricostruzioni, il guasto avrebbe interessato due quadri di derivazione, generando un’intensa presenza di fumo lungo il vano scale dell’edificio, che ospita un bar al piano terra e appartamenti ai piani superiori.

Nel momento più critico, una donna si trovava nell’abitazione all’ultimo piano insieme a due bambini. Spaventata dal fumo, ha passato i bambini ai soccorritori accorsi sotto casa, calandoli dalla finestra. Subito dopo anche la donna è uscita dall’appartamento ma, scivolando, è caduta sul tendone del bar sottostante. Fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze, ma solo una probabile distorsione. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco di Brescia e Chiari, allertati intorno alle 11.50, insieme alla Protezione civile di Castrezzato.

I Vigili del fuoco durante l'intervento - © www.giornaledibrescia.it

Alloggi provvisori

Nella palazzina risultano presenti cinque appartamenti; tutti sono stati dichiarati agibili, ma al momento risultano privi di utenze. Il Comune si è attivato immediatamente per far fronte all’emergenza abitativa, due famiglie hanno già trovato una sistemazione autonoma presso parenti, mentre per le altre tre – alcune con bambini – si sta valutando una soluzione temporanea in attesa degli interventi di ripristino da parte della proprietà. Nel corso del pomeriggio i servizi sociali si muoveranno per individuare un alloggio provvisorio.