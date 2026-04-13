Incendio a Castrezzato, i proprietari pagano gli alloggi provvisori

Un grande spavento, ma per fortuna con conseguenze più lievi di quanto si potesse temere. Nella tarda mattinata di lunedì, in piazza Zammarchi a Castrezzato, un principio di incendio si è sviluppato all’interno di una palazzina residenziale.

All’origine dell’episodio, secondo le prime ricostruzioni, un cortocircuito a un quadro elettrico posto al piano terra dell’edificio, che ha generato una densa colonna di fumo. In pochi istanti il vano scale è stato invaso, rendendo difficoltosi i movimenti all’interno dello stabile, composto da cinque appartamenti distribuiti su due piani.

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La ricostruzione

I Vigili del fuoco durante l'intervento - © www.giornaledibrescia.it

Da uno degli alloggi, una donna 33enne di origine marocchina ha fatto calare dalla finestra due bambini, di uno e due anni, affidandoli a un connazionale presente sotto casa, intervenuto per prestare aiuto. Subito dopo, nel tentativo di trovare una via di fuga, la donna è scivolata finendo sul tendone del bar sottostante. Per lei, fortunatamente, solo conseguenze lievi, ma tanta paura. In un altro appartamento, intanto, una donna pakistana di 31 anni, insieme alla figlia di un anno, aveva scelto di rimanere all’interno dell’abitazione, cercando riparo in attesa dei soccorsi. Le due sono state raggiunte dai soccorritori e accompagnate all’esterno in sicurezza.

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La chiamata

Nel frattempo, l’allarme era già stato lanciato e i soccorsi si sono attivati subito. La chiamata ai Vigili del fuoco è partita intorno alle 11.50 e le squadre sono giunte sul posto in breve tempo, riuscendo a domare l’incendio prima che potesse estendersi. Insieme a loro anche i Carabinieri, i sanitari e la Protezione civile di Castrezzato.

Per quanto riguarda lo stabile, non si registrano danni strutturali tali da comprometterne l’agibilità, ma l’assenza temporanea delle utenze ha reso necessario trovare una sistemazione alternativa per due nuclei familiari. La proprietà dell’immobile si è fatta carico dei costi per l’alloggio provvisorio e sono stati avviati già nelle ore successive gli interventi di ripristino dell’impianto elettrico, con l’obiettivo di consentire il rientro degli inquilini nel più breve tempo possibile.