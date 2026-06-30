Idro, incendio in una cascina: operazioni di spegnimento fino all’alba
Il rogo non ha provocato feriti o intossicati, ma la struttura risulta fortemente danneggiata. Esclusa l’origine dolosa
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L'incendio a Idro
Si sono protratte a lungo le operazioni di spegnimento dell’incendio che nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17, ha provocato danni piuttosto ingenti a una cascina di Idro. Sul posto, questa mattina, si trovava ancora una squadra dei Vigili del fuoco per la bonifica.
Il rogo non ha provocato feriti o intossicati. Esclusa l’origine dolosa, anche se resta da chiarire cosa possa averlo causato.