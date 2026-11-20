Principio d’incendio nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 novembre, a Vallio Terme, in una villetta situata lungo la strada che sale verso la località Caschino. L’allarme è scattato poco prima delle 17, quando è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco volontari di Salò, giunti sul posto con un’autopompa e un pickup.
L’intervento
Secondo le prime informazioni, l’origine del rogo sarebbe da ricercare nella canna fumaria dell’abitazione, anche se saranno le verifiche dei pompieri a chiarire le cause dell’accaduto. Il rapido intervento delle squadre ha permesso di circoscrivere immediatamente il focolaio, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altre parti dell’edificio.
Fortunatamente non si registrano feriti e non sono stati rilevati danni strutturali alla villetta.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. I Vigili del fuoco stanno ora procedendo con le operazioni di verifica e bonifica, per escludere la presenza di eventuali focolai residui e mettere definitivamente in sicurezza l’abitazione.