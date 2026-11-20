A fuoco una canna fumaria a Vallio Terme: nessun ferito

L’allarme è scattato poco prima delle 17: il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere immediatamente il rogo, che si è sviluppato all’interno di una villetta

Erik Fanetti 20 novembre 2026 1 ' di lettura

I Vigili del fuoco davanti alla villetta - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti canna fumariaincendioVigili del fuocoVallio Terme Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...