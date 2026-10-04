Incendio nel camping: «Svegliato da un botto tremendo, sembrava la guerra»

L'incendio che stamattina è divampato nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, nel Veronese, sarebbe scaturito accidentalmente dall'interno di uno dei bungalow. È questo, al momento, l'orientamento che emerge dai primi rilievi, anche se gli approfondimenti sono ancora in corso mentre le fiamme sono quasi completamente domate. Sul posto, co Vigili del fuoco e Suem 118, sono intervenuti i carabinieri, mentre la Polizia locale ha operato per gestire la viabilità esterna.
Il rogo ha coinvolto trenta bungalow, tre file intere, oltre a diverse auto. Un van è stato completamente carbonizzato. Le persone portate in pronto soccorso sono complessivamente sette, tutti turisti stranieri a parte un addetto alla sicurezza del camping. Tre sono minorenni. A parte un turista che ha riportato ustioni di terzo grado, per le altre persone si parla per lo più di esalazioni da monossido di carbonio.
«Sono stato svegliato da un botto tremendo, sembrava di essere in guerra» ha riferito un turista straniero. L'allarme, a quanto si apprende, era scattato grazie ai sistemi interni già prima dell'arrivo dei Vigili del fuoco.