Vasto incendio in un camping a Peschiera del Garda, oltre 20 feriti

L'allarme al Bella Italia è scattato poco prima delle 6 di mattina e le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili: un ustionato in codice rosso. Udita anche un’esplosione

04 ottobre 2026 1 ' di lettura

L'incendio nel camping di Peschiera - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incendiocampingPeschiera del Garda Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...