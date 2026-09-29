Incendio a Botticino: 700 metri quadrati di bosco in fiamme

Intervento della Protezione Civile in serata a Botticino per un incendio boschivo sviluppatosi in zona Lassa. Attorno alle 18, i volontari del gruppo comunale sono stati allertati da alcuni cittadini allarmati dalla presenza di fumo che si levava dalla zona.
Vicino a un capanno
All’arrivo della Polizia Locale, che per prima è giunta sul posto, è stato subito chiaro che quello che si ipotizzava essere un fuoco di ripulitura (vietato in questo periodo) fosse in realtà un incendio vero e proprio, appiccato da ignoti nelle vicinanze di un capanno, in un’area non particolarmente semplice da raggiungere e dalla vegetazione fitta.
Le operazioni di spegnimento
Proprio questo aspetto ha reso complessa l’azione delle due squadre di antincendio boschivo di Protezione Civile alle quali sono servite oltre due ore per avere ragione delle fiamme e procedere poi alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area. Secondo le prime stime, a bruciare sarebbero stati circa 700 metri quadrati di superficie. Sul posto si sono recati anche i Carabinieri e il sindaco di Botticino Paolo Apostoli.