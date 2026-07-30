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Treni nel caos sulla Milano-Venezia: pesanti disagi anche a Brescia

Un incendio lungo la linea ferroviaria tra Ver ona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo provoca cancellazioni, deviazioni e ritardi anche superiori alle due ore
I gravi ritardi che si stanno registrando alla stazione di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
I gravi ritardi che si stanno registrando alla stazione di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Mattinata di forti disagi per chi viaggia in treno anche da e per Brescia. La circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia è stata infatti interrotta dalle 4.10 circa nel tratto compreso tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi psichici.

Sul posto sono intervenuti le tecniche e i tecnici di Rfi insieme alle squadre dei vigili del fuoco per consentire la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della circolazione.

Le conseguenze

Le conseguenze si stanno facendo sentire anche nello scalo ferroviario di Brescia, dove si registrano ritardi anche superiori alle due ore e cancellazioni. Trenitalia ha infatti disposto la deviazione di alcuni treni ad Alta Velocità e la soppressione di altri collegamenti, con rallentamenti fino a 120 minuti.

Le modifiche riguardano in particolare le Frecce delle relazioni Venezia-Milano, Venezia-Torino e Milano-Udine, oltre ai collegamenti nelle direzioni opposte. I convogli vengono instradati su un percorso alternativo tra Padova e Verona via Castelmaggiore e non effettuano la fermata di Vicenza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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