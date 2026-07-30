Treni nel caos sulla Milano-Venezia: pesanti disagi anche a Brescia

Mattinata di forti disagi per chi viaggia in treno anche da e per Brescia. La circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia è stata infatti interrotta dalle 4.10 circa nel tratto compreso tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi psichici.
Sul posto sono intervenuti le tecniche e i tecnici di Rfi insieme alle squadre dei vigili del fuoco per consentire la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della circolazione.
Le conseguenze
Le conseguenze si stanno facendo sentire anche nello scalo ferroviario di Brescia, dove si registrano ritardi anche superiori alle due ore e cancellazioni. Trenitalia ha infatti disposto la deviazione di alcuni treni ad Alta Velocità e la soppressione di altri collegamenti, con rallentamenti fino a 120 minuti.
Le modifiche riguardano in particolare le Frecce delle relazioni Venezia-Milano, Venezia-Torino e Milano-Udine, oltre ai collegamenti nelle direzioni opposte. I convogli vengono instradati su un percorso alternativo tra Padova e Verona via Castelmaggiore e non effettuano la fermata di Vicenza.