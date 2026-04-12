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Incendio alla base scout di Piazzole, distrutto il magazzino

Paolo Bertoli
Il rogo ha distrutto la struttura che custodisce il materiale per la manutenzione dei quasi 30 ettari di bosco che costituiscono il fondo
I Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento © www.giornaledibrescia.it
I Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento © www.giornaledibrescia.it
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Un incendio che si è sviluppato stamattina all’interno della base scout di Piazzole, nel territorio del comune di Gussago, ha distrutto il magazzino in cui la Fondazione San Giorgio, proprietaria della struttura, custodisce il materiale per la manutenzione dei quasi 30 ettari di bosco che costituiscono il fondo.

Ancora da stabilire nel dettaglio le cause del rogo, Carabinieri e Vigili del fuoco – con tre squadre da Brescia, Gardone Valtrompia e Lumezzane – sono sul posto. I primi volontari che si sono accorti del fumo hanno provato ad intervenire, ma gli ambienti del magazzino erano già impraticabili. Ancora da quantificare, ma già molto ingenti, i danni alla struttura e alle attrezzature che vi erano riposte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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