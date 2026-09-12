Auto ibrida in fiamme: 8mila litri d’acqua per raffreddare la batteria

È stato necessario un intervento prolungato dei Vigili del fuoco nella notte a Salò, nella frazione di Barbarano, dove poco prima dell’una un incendio ha coinvolto due autovetture parcheggiate in via Seriola.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Salò con un’autopompa e un’autobotte. Una delle due vetture è stata completamente distrutta dalle fiamme. Si trattava di un’auto con alimentazione ibrida plug-in, dotata di un pacco batterie con una capacità superiore ai 13 kWh.
Proprio la presenza del pacco batterie ha reso particolarmente impegnative le operazioni. Dopo lo spegnimento delle fiamme, i Vigili del fuoco hanno dovuto procedere con un lungo intervento di raffreddamento della batteria, utilizzando complessivamente circa 8.000 litri d’acqua.
Operazioni complesse
Le operazioni sono proseguite fino oltre le 3. Soltanto dopo aver completato lo spegnimento e il raffreddamento della vettura, l’auto è stata affidata a un carro attrezzi per essere rimossa.
Anche la seconda vettura coinvolta nell’incendio ha riportato danni. Una terza automobile, parcheggiata nelle immediate vicinanze, è stata invece interessata soltanto parzialmente dalle fiamme.
Durante l’intervento sono arrivati anche i Carabinieri di Salò, che hanno collaborato con i Vigili del fuoco per rintracciare i proprietari delle autovetture coinvolte.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio.