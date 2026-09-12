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Auto ibrida in fiamme: 8mila litri d’acqua per raffreddare la batteria

Intervento notturno dei Vigili del fuoco a Barbarano di Salò: operazioni lunghe e complesse, danneggiate altre due vetture
Simone Bottura
I Vigili del fuoco al lavoro nella notte © www.giornaledibrescia.it
I Vigili del fuoco al lavoro nella notte © www.giornaledibrescia.it

È stato necessario un intervento prolungato dei Vigili del fuoco nella notte a Salò, nella frazione di Barbarano, dove poco prima dell’una un incendio ha coinvolto due autovetture parcheggiate in via Seriola.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Salò con un’autopompa e un’autobotte. Una delle due vetture è stata completamente distrutta dalle fiamme. Si trattava di un’auto con alimentazione ibrida plug-in, dotata di un pacco batterie con una capacità superiore ai 13 kWh.
Proprio la presenza del pacco batterie ha reso particolarmente impegnative le operazioni. Dopo lo spegnimento delle fiamme, i Vigili del fuoco hanno dovuto procedere con un lungo intervento di raffreddamento della batteria, utilizzando complessivamente circa 8.000 litri d’acqua.

Operazioni complesse

Un'auto ibrida è andata completamente distrutta
Un'auto ibrida è andata completamente distrutta

Le operazioni sono proseguite fino oltre le 3. Soltanto dopo aver completato lo spegnimento e il raffreddamento della vettura, l’auto è stata affidata a un carro attrezzi per essere rimossa.
Anche la seconda vettura coinvolta nell’incendio ha riportato danni. Una terza automobile, parcheggiata nelle immediate vicinanze, è stata invece interessata soltanto parzialmente dalle fiamme.
Durante l’intervento sono arrivati anche i Carabinieri di Salò, che hanno collaborato con i Vigili del fuoco per rintracciare i proprietari delle autovetture coinvolte.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incendio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incendioauto ibrideBarbarano di Salò
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