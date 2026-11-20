Fiamme in un appartamento al quarto piano di un edificio di via Rose di sotto, a Brescia. Per cause ancora da accertare, l’incendio è partito dalla cucina, provocando danni piuttosto rilevanti. Al momento non è chiaro quante persone si trovassero in casa quando è scoppiato il rogo, ma fortunatamente non risultano feriti.
L’appartamento, però, è stato dichiarato inagibile, e l’intero palazzo è stato evacuato. L’allarme è scattato intorno alle 18.20. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco.