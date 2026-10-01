Incendio in un’abitazione a Trenzano, nessun ferito

Incendio questa mattina, giovedì 1° ottobre 2026, in un’abitazione di Trenzano. L’allarme è scattato poco prima delle 6, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un rogo sviluppatosi all’interno dell’edificio. Sul posto sono arrivate la Prima Partenza di Brescia, una squadra del distaccamento di Orzinuovi, l’autoscala da Palazzolo sull’Oglio e un’autobotte del distaccamento di Chiari. Presenti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118.
Fortunatamente non si registrano persone ferite. Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’abitazione sono andate avanti per diverse ore. Restano da chiarire le cause dell’incendio, al momento sconosciute.