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Incendio a Gardaland: fiamme nella zona «Far West»

Il rogo è stato rapidamente domato, nessun ferito. Il parco è sempre rimasto aperto
Le fiamme a Gardaland
Le fiamme a Gardaland

Momenti di paura al parco divertimenti di Gardaland, a Castelnuovo del Garda (Verona), per un incendio divampato poco prima delle 14.

Le fiamme hanno interessato l'area «Far West», una struttura interamente in legno collocata sotto l'attrazione «Raptor», nella quale il fuoco si è rapidamente sviluppato. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Non ci sono state conseguenze per gli ospiti ed il parco è rimasto sempre operativo.

Un video del rogo è stato rilanciato sul gruppo Facebook «Orgoglio bresciano» e ripreso anche dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

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GardalandincendioCastelnuovo del Garda
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