Incendi in casa, cosa fare per prevenirli e mettersi in salvo

Dall’inizio dell’anno sono più di 700 gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Brescia, il 10% dei quali per incendi in appartamento. E negli ultimi giorni, al centro della cronaca c’è stata la città, interessata da tre diversi episodi con esiti gravi, un bilancio che comprende feriti, evacuazioni e purtroppo anche una vittima. Per questo i vigili del fuoco tornano a richiamare l’attenzione sui comportamenti corretti da adottare in caso di rogo.

Prevenzione

A fornire indicazioni pratiche è il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia, Luigi Diaferio. «La prima cosa da fare – spiega – è imparare a prevenire che l’incendio possa accadere. In casa bisogna avere attenzione nell’uso di fiamme libere come candele e ceri, e alle apparecchiature elettriche mantenute accese con impianti non certificati o con cavi danneggiati».

Mettersi in salvo

Ma quando il fuoco è già scoppiato, la priorità diventa una sola: allontanarsi immediatamente. «Tra le precauzioni da adottare quando ci si trova in una situazione di incendio c’è sicuramente quella di raggiungere l’esterno il prima possibile, evitando di respirare i fumi che si propagano nell’appartamento e nelle scale», sottolinea Diaferio.

Se possibile, spiega il comandante, va staccata la corrente elettrica, ma senza perdere tempo prezioso: «La prima azione è allontanarsi prontamente, aiutando anche le persone che non hanno la possibilità di muoversi in autonomia, e chiamare il numero unico di emergenza, l’112, che attiva tutti i soccorsi: vigili del fuoco, sanitari e forze dell’ordine».

Uno degli errori più pericolosi è tentare di rientrare in casa per recuperare oggetti personali. «Non bisogna tornare nell’appartamento per prendere effetti personali. Anche dimenticare le chiavi è l’ultimo dei problemi. Ci siamo noi per dare soccorso: l’importante è mettersi in salvo», ribadisce.

I fumi

Il rischio maggiore resta però l’inalazione dei fumi. «I fumi sono tossici, non devono essere respirati. Se ci si trova in ambienti invasi dal fumo bisogna tenersi bassi, camminare carponi se necessario e allontanarsi il prima possibile», spiega il comandante. Il fumo, infatti, tende a salire verso l’alto e a saturare rapidamente gli ambienti: «Si stratifica nella parte alta degli appartamenti e delle scale e porta con sé gas tossici che possono intossicare una persona in pochi minuti. Per questo è fondamentale muoversi chinati e restare lontani dalla nube di fumo».

Un messaggio chiaro quello dei vigili del fuoco: prevenzione, tempestività e attenzione ai fumi possono fare la differenza. «I rischi sono seri – conclude Diaferio – e serve la massima attenzione. In caso di incendio, la priorità è sempre la stessa: raggiungere i luoghi all’aperto e mettersi in salvo».