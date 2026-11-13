Incastrato nell’auto schiacciata dal tir: estratto da un agente

Cosa abbia innescato l’incidente, ieri mattina alle 10, lo stabiliranno le indagini della Polizia Stradale. Probabilmente uno dei due conducenti coinvolti ha calcolato male gli spazi, forse la pioggia battente ha ridotto la visibilità, e la piccola utilitaria e il camion si sono trovati incastrati su uno dei rami della rotonda dell’Eib, all’innesto tra la tangenziale sud e la tangenziale ovest. Il conducente della piccola auto, che ha 40 anni, si è trovato schiacciato tra il guard rail e il rimorchio, illeso ma impossibilitato a muoversi per i danni che la sua vettura ha subito e per lo shock che aveva subito.
L’intervento
La sua fortuna è stata che, nello stesso momento, stava transitando nello stesso tratto una pattuglia della Polizia Stradale. Con professionalità e decisione gli agenti sono intervenuti: hanno sfondato il finestrino e portato fuori dall’utilitaria il conducente, mettendolo in sicurezza in attesa del soccorso sanitario. Mentre dalla centrale operativa veniva inviata una altra pattuglia, uno degli agenti ha deviato il traffico per evitare che ci potessero essere altri incidenti, fino all’arrivo degli altri colleghi in divisa per procedere con i rilievi di legge. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi. Il conducente della vettura è stato trasferito in codice verde alla clinica Sant’Anna.