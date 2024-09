Tre giorni di festa per presentare ai bresciani il Teatro Borsoni

Tre giorni di festa per presentare alla città il Teatro Borsoni. L’imminente inaugurazione del nuovo teatro di via Milano, attesa per sabato 21 settembre, sarà solo il primo di una serie di appuntamenti con cui fino a lunedì 23 settembre la nuova struttura si farà conoscere alla cittadinanza, prima dell’avvio della stagione teatrale vera e propria, parte del palinsesto del Ctb.

Si parte dunque questo sabato: inaugurazione ufficiale con tutti i crismi alle 11.30, con partecipazione su invito.

Il programma del weekend

Poi via agli eventi aperti al pubblico: si comincia con lo spettacolo «Arcipelago» di Teatro Telaio, per bambini dai sette anni in su, con due rappresentazioni alle 14.30 e alle 15.45. Un’installazione teatrale interattiva di cui saranno protagonisti gli stessi bimbi: gratuita, è richiesta la prenotazione. Alle 14.30 e alle 15 è previsto invece il trekking urbano di Teatro 19 «La strada che porta al teatro», un percorso guidato per lungo via Milano intervallato da performance artistiche e sottofondo musicale. Gratuito, della durata di un’ora e mezza, occorre prenotarsi scrivendo a prenotazioni@teatro19.com.

Dalle 18 alle 19.30 la festa si concentrerà nel piazzale del teatro, dove ci saranno il dj set del musicista egiziano Maurice Louca e stand gastronomici a cura della Cooperativa La Rete.

A chiudere la giornata inaugurale sarà uno spettacolo su invito, «30 per 100» con Ramin Bahrami e Gioele Dix, che verrà replicato per il pubblico il giorno successivo alle 15: i biglietti sono disponibili al link, il ricavato sarà devoluto al Banco dell’energia per il contrasto alla povertà energetica.

In Loggia la conferenza stampa di presentazione degli eventi inaugurali del Borsoni

Sempre domenica 22 settembre, chi volesse visitare il nuovo Teatro Borsoni potrà farlo con la visita guidata teatralizzata «Mina e Renato» a cura del Centro teatrale bresciano, un tour per gli spazi del teatro in forma di spettacolo, con Leda Kreider e Antonio Perretta, per la regia di Paolo Bignamini. La visita-spettacolo, della durata di 30 minuti, prevede varie repliche alle 11, alle 11.30, alle 12, alle 17.30, alle 18 e alle 18.30, per un massimo di 50 persone alla volta. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi. Dalle 19 alle 20.30 ancora musica e convivialità nell’area esterna del Teatro, con gli stand di La Rete e la musica dei Föllakzoid.

Il convegno

Chiude la maratona inaugurale il convegno «La cultura accoglie? Verso un Piano strategico di welfare culturale della città di Brescia», lunedì 23 settembre alle 17 nella sala Castri del Teatro Borsoni. Una tavola rotonda a cui prenderanno parte i rappresentanti del Ctb, di Fondazione Brescia Musei, Fondazione Teatro Grande, Cooperativa di comunità ManoLibera e del Settore dei Servizi Sociali del Comune di Brescia, moderati dal direttore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte - Fondazione Fitzcarraldo Luca Dal Pozzolo e dalla responsabile dello sviluppo del Piano Strategico della Cultura di Brescia Francesca Bertoglio. La partecipazione è gratuita con prenotazione alla mail pianostrategicocultura@comune.brescia.it.

Il progetto

Costato circa 7,7 milioni di euro, il nuovo Teatro Borsoni è per l’Amministrazione di Brescia il fiore all’occhiello del progetto di riqualificazione di via Milano «Oltre la strada»: «Non tutte le città rigenerano porzioni complesse di territori attraverso la cultura, rendendola un’infrastruttura sociale di trasformazione e di sviluppo – ha commentato la sindaca Laura Castelletti –. Noi lo abbiamo fatto, con un risultato che considero entusiasmante: era un’area degradata, oggi diventa un cuore di rinascita».