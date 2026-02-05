Capuano, nuova pizzeria a Brescia: oltre 2.000 persone all’inaugurazione

Grande affluenza di pubblico – si parla, incredibilmente, di oltre duemila persone – lunghe, lunghissime code iniziate con largo anticipo, pizza gratuita per tutti e gadget in omaggio ai primi 100 arrivati. È stata una vera e propria festa la serata organizzata da Vincenzo Capuano, celebre pizzaiolo e influencer – Capvin sui social, dove conta oltre 1,1 milioni di follower su Instagram e 1,3 milioni su TikTok – in occasione dell’inaugurazione della sua nuova pizzeria nel cuore del centro, in piazzale Cremona 7.

Leggi anche Un altro tiktoker sceglie Brescia: Capuano apre una pizzeria in centro

Perché Brescia

Volto noto anche per le frequenti apparizioni televisive, Capuano ha ufficialmente tagliato il nastro della trentaquattresima sede, considerando anche quelle all’estero, tra cui spiccano Amsterdam, Berlino, Singapore e Pristina. Un evento che ha acceso la curiosità di passanti e giovani accorsi numerosi per non mancare all’appuntamento. «Per me ricevere tutto questo affetto è qualcosa di incredibile – ha commentato Capuano –. Ogni apertura è come se fosse la prima. I social sono solo numeri: vedere persone che fanno tanta strada e aspettano ore è emozionante».

La scelta di Brescia non è casuale: «È un’area che rientrava nel piano di espansione che ci eravamo prefissati dopo l’apertura dei tre locali di Milano. Posso già anticipare che apriremo anche a Bergamo: vogliamo colmare tutti i vuoti in modo capillare con la nostra pizza contemporanea». Per Capuano, il messaggio dei bresciani è arrivato forte e chiaro: «Non sono io a lanciare un messaggio ai bresciani, sono loro ad averlo lanciato a me. Quella di stasera è la dimostrazione che amano Napoli. Io, nel mio piccolo, sono qui per portare un pezzo di Napoli a Brescia».

Gli altri

Quella di Capuano è la terza apertura di influencer-imprenditori in città. Prima di lui, infatti, avevano scelto Brescia anche il tatuatore Christopher Dan, che ha inaugurato il suo studio in via Trento 11 in collaborazione con Steven Basalari, e Carmen Fiorito, in arte New Martina, che lo scorso 31 gennaio ha aperto il suo negozio al Centro Commerciale Adamello di Darfo Boario Terme. Ma cosa rende Brescia così attrattiva per influencer e TikToker di fama nazionale e internazionale, tanto da spingerli a investire proprio qui? A spiegarlo è Steven Basalari, profondo conoscitore del territorio e titolare, tra le altre realtà, del Number One di Corte Franca.

Leggi anche Chi è New Martina e perché apre un negozio a Darfo Boario Terme

«Brescia è una grande città sotto tutti i punti di vista – ha dichiarato –. È una città sviluppata, ricca, con un’economia forte e destinata a crescere ancora. Chi lavora nel web tende naturalmente a spostarsi dove ci sono risorse e opportunità: per questo è giusto che brand virali e personaggi famosi investano qui. È vero, una parte di pubblico – soprattutto quella meno giovane e meno social – è talvolta più chiusa a questo tipo di comunicazione, ma il potenziale è enorme. Io sono cresciuto qui, ho sempre investito sul territorio e lo farò anche in futuro: tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 con il mio format Ayo Tacos».