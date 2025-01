Inaugurazione anno giudiziario a Brescia: la diretta

Dalle 10 al Palazzo di Giustizia di Brescia si celebra l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il primo presieduto da Giovanna De Rosa, neo presidente della Corte d’appello. L’evento sarà trasmesso in diretta su Teletutto e in streaming sul nostro sito, offrendo la possibilità di seguire il tradizionale appuntamento in tempo reale.

La protesta

Durante la cerimonia si è registrata la protesta legata alla riforma del ministro Nordio, l’anno scorso a Brescia proprio per l’inaugurazione, con particolare attenzione alla separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici.

I magistrati hanno abbandonato l'aula prima dell'intervento di Gaetano Campo, rappresentante del Governo e capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi come era invece stato annunciato. L’uscita dall’aula è avvenuta quando a parlare è stata Claudia Eccher rappresentante del Consiglio superiore della magistratura, che ha difeso esplicitamente la riforma in discussione in Parlamento.

La riforma della giustizia, che il Governo punta a concludere entro il 2025, è al centro degli interventi dei vertici della giustizia bresciana, in un confronto che riflette le tensioni emerse a livello nazionale.