Brescia, magistrati lasciano l’aula in protesta contro la riforma

Colpo di scena durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario al Palazzo di giustizia di Brescia.

Leggi anche Inaugurazione anno giudiziario a Brescia

Non hanno atteso che a prender la parola fosse il rappresentante del governo dottor Gaetano Campo, come concordato nei giorni scorsi. I magistrati, in protesta contro la riforma della giustizia portata avanti dal ministro Carlo Nordio, che prevede la separazione delle carriere, sono usciti prima dall’aula, quando a parlare è stata Claudia Eccher rappresentante del Consiglio superiore della magistratura, che ha difeso esplicitamente la riforma in discussione in Parlamento.

Leggi anche Nordio, la riforma è un dovere assunto verso gli elettori

«Ma come si permette a dare il proprio parere anziché quello del CSM». Queste le parole pronunciate dai magistrati mentre, coccarda tricolore al bavero e Costituzione in mano, abbandonavano l’aula indignati.