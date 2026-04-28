Inaugurato «Livorno Parco», il complesso con 94 appartamenti

In via Livorno 68 il colpo d’occhio cambia già la percezione visiva. È qui che è stato inaugurato «Livorno Parco», complesso abitativo composto da 94 appartamenti, 89 dei quali di proprietà di Aler – oggetto di un'ampia opera di adeguamento e valorizzazione. I lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico negli edifici B, C, D e H – del valore di 12 milioni di euro – hanno restituito alla città di Brescia uno dei più grandi complessi di edilizia residenziale pubblica del territorio. Interventi gestiti da Aler Brescia-Cremona-Mantova e attuati dalla società in house GeSi srl nel giro di pochi mesi.

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«Si è trattato di un intervento molto forte sulle fondamenta e sulle strutture con esoscheletri in acciaio sulle facciate – spiega il presidente di Aler Brescia-Cremona-Mantova Amedeo Ghidini –. E poi è stata attuata una riqualificazione energetica che ha previsto coibentazione delle facciate, isolamento e coibentazione del tetto, installazione di pannelli fotovoltaici e sostituzione degli infissi. Rinnovamento energetico vuol dire contribuire al miglioramento globale delle dispersioni nell’ambiente».