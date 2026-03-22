Bonifica conclusa: il parco di via Livorno rinasce dal Pcb

Un percorso lungo tredici anni fatti di scelte dell’Amministrazione comunale e di battaglie dei cittadini. Con l’inaugurazione del parco della Resistenza in via Livorno, a Chiesanuova si conclude il complesso iter delle bonifiche dei parchi inquinati dalla Caffaro.

Costi. Cinque milioni e settecentomila euro investiti grazie a fondi Pnrr e a risorse, 570mila euro, messe dal Comune, per restituire al quartiere particolarmente colpito dall’inquinamento da Pcb un’altra area verde. I lavori sono iniziati nel 2023. Nei 40mila metri quadrati, suddivisi in sessanta maglie, il terreno contaminato è stato asportato e sostituito con altro idoneo.

Bonifica conclusa al parco di via Livorno - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

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Lavori

Durante gli scavi, preceduti dal monitoraggio della falda acquifera e dell’aria, dalla rimozione degli arredi e dal taglio degli alberi, sono state rinvenute scorie e materiale frammisto ad amianto in quantitativi superiori rispetto a quelli stimati che hanno comportato opere di bonifica e smaltimento ulteriori. Sono stati piantati 300 nuovi alberi, cento dei quali messi a dimora grazie a Italmark: il piano di piantumazione comunale porterà a Brescia oltre 1.400 nuove piante entro il 2034.

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Per l’occasione è stata organizzata una festa aperta a tutta la città. «La bonifica di questo parco ci ha visto impegnati tre anni – dice la sindaca Laura Castelletti –. Sono tredici anni che l’Amministrazione lavora per bonificare e dare una qualità della vita migliore a chi vive a Chiesanuova. Siamo partiti con il giardino della scuola Deledda-Calvino, poi abbiamo proseguito con i parchi in via Parenzo e Fura e Cacciamali alla Noce –. Abbiamo messo in campo tante risorse economiche e provato a darci un orizzonte nuovo per il quartiere».

«Quarantamila metri quadrati sono uno spazio enorme – aggiunge l’assessora all’Ambiente, Camilla Bianchi –. Stamattina (ieri, ndr) qui ho incontrato adulti e bambini. Questo parco tiene insieme le generazioni. Il nome in questo periodo storico è un invito a portare avanti il tema dei diritti e della libertà ma anche il ricordo di Iqbal, un bambino che in Pakistan coraggiosamente difendeva i piccoli che come lui erano schiavi di qualche padrone e si batteva contro lo sfruttamento dei minori».

Traguardi

La rinascita del parco è un traguardo al quale il quartiere tutto ha molto creduto. «Ho vissuto sulla mia pelle come genitore il percorso della bonifica dei parchi – ricorda la presidente del Consiglio di quartiere di Chiesanuova, Claudia Cauzzi –. I bambini della scuola Deledda-Calvino nel 2010 scrivevano al sindaco Paroli di voler riavere il loro giardino, inaugurato nel 2016 dopo la bonifica. Io sono tra le mamme che ha partecipato alla battaglia e ha occupato per protesta la scuola. È stato un percorso lungo e difficile e di dialogo. Quello di oggi (ieri, ndr) è un atto di responsabilità, cura e amore».

La festa ha coinvolto le famiglie con giochi, musica e intrattenimento. Un trekking verde urbano, curato dalla cooperativa Cauto, ha attraversato il quartiere fino al parco «Guido Alberini», al Don Bosco, raccontando caratteristiche e curiosità sulle specie vegetali presenti, sulle storie dei parchi e sull’arrivo della primavera.