In Valcamonica è caduta la prima neve di stagione

Una domenica di tregenda, che ha lasciato qualche cicatrice in Valcamonica, ma anche una fresca sorpresa. Nel pomeriggio di ieri Palazzo Broletto si è visto costretto a chiudere in via precauzionale la strada provinciale 88 a Paspardo, per le intense piogge che rischiavano di riattivare il dissesto a monte della carreggiata, come accaduto alcuni mesi fa, quando il transito fu interrotto a lungo.

La circolazione ha ripreso a funzionare già in tarda mattinata, senza causare troppi disagi alla popolazione residente. I temporali e la pioggia battente per quasi 24 ore hanno però portato una sorpresa, in verità un po’ fuori stagione, ovvero l’arrivo della prima spruzzata bianca sulle vette più alte della vallata.

La prima nevicata di stagione

In realtà, una lievissima nevicata aveva lambito le cime anche la scorsa settimana, per il maltempo di venerdì. Si tratta quindi della prima coltre bianca della stagione, quando il calendario indica ancora l’estate. Un sottile velo che, nel corso della giornata assolata di oggi, si è in realtà già sciolto, ma che ha comunque rallegrato gli operatori turistici, che si augurano già abbondanti nevicate in pista per il prossimo inverno.

La primissima nevicata fuori stagione è stata notata anche dai gestori del rifugio Garibaldi, che hanno avvertito gli escursionisti del ritorno del sole, dopo un alternarsi di bello e di cattivo tempo nei giorni scorsi (venerdì brutto, sabato soleggiato, domenica tutto nero e oggi di nuovo il sole). «È tornato l’azzurro, ma c’è anche un po’ di bianco in alto», hanno detto. Non è escluso che la neve possa tornare a fare capolino in settimana, quando sono previste nuovi temporali e l’abbassamento delle temperature.