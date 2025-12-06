Giornale di Brescia
In piazza Vittoria c’è un Villaggio di Natale con i suoi mercatini

Fino a domenica 28 dicembre le 35 casette allestite saranno aperte tutti i giorni, dalle 10 alle 19.30
  • Il Villaggio di Natale in piazza Vittoria
    Il Villaggio di Natale in piazza Vittoria - Foto Comune di Brescia/Christian Penocchio
Questa mattina sono stati inagurati i mercatini del Villaggio di Natale di piazza Vittoria alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive, al Turismo, all'Innovazione sociale ed economica e alla Transizione digitale Andrea Poli e del consigliere comunale e presidente della Commissione commercio Iays Ashkar. Erano presenti anche Andrea Facchin della Promec Eventi, per l’organizzazione del Villaggio, Arnaldo Pasotti di Iloveice, per la pista di pattinaggio, e i referenti della Fondazione Ant.

Fino a domenica 28 dicembre le 35 casette allestite in piazza Vittoria saranno aperte tutti i giorni, dalle 10 alle 19.30, e proporranno idee regalo, artigianato e specialità enogastronomiche della provincia di Brescia, del Trentino, del Piemonte e della Val d'Aosta in un'atmosfera suggestiva.

Il Villaggio di Natale rappresenta la principale novità di questa edizione di «Buon Natale Brescia» e si propone come luogo di incontro e divertimento per tutta la famiglia grazie alla presenza di due spazi complementari, la pista di ghiaccio di piazza Mercato e i mercatini di piazza Vittoria, che accendono e rendono più vivo il cuore della città.

