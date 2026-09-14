Sulzano ricorda Floating Piers a «In Piazza con Noi»

A dieci anni dall’estate magica di Floating Piers, Sulzano e la comunità sulzanese hanno ricordato il grande evento che ha portato sul Sebino, tra il 18 giugno e il 3 luglio del 2016, 1 milione e mezzo di persone in 16 giorni con una festa nella vetrina mediatica di «In Piazza con Noi», ospiti in diretta della trasmissione di Teletutto condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti che fa conoscere ai bresciani bellezze e particolarità del nostro territorio.
Gli anniversari
Il 2026 però è per Sulzano anche l’anno di altri anniversari e di decine di candeline da spegnere, tra i 300 anni della chiesa parrocchiale di San Giorgio, i 100 anni della Fondazione scuola dell’infanzia Caduti di guerra, e i 30 anni sia del corpo musicale cittadino che dell’associazione New Atletics.
La comunità
A fare da corona ai festeggiati sotto le luci dei riflettori sono scese in piazza le istituzioni, molte realtà associative e alcune attività imprenditoriali artigianali, con l’amministrazione comunale al gran completo, il gruppo Alpini, l’Ans-associazione nautica sebina, l’associazione dei ristoratori, i frantoiani, la Stalla Sociale del Sebino, i pescatori Livio e Giulia Agnesi, i rappresentanti in costume del Palio delle contrade, gli Arceri, i Comuni amici delle api e la polisportiva Centrolago, con la Protezione civile a «dirigere» il movimento di turisti e curiosi attorno allo studio televisivo all’aperto.
Ad aprire la puntata, trasmessa su Teletutto ieri mattina alle 11 e in replica la sera alle 20.30, è stata la sindaca Paola Pezzotti, prima cittadina al terzo mandato e in consiglio da 22 anni, che prima ha sottolineato come la forza di Sulzano sia soprattutto «la sua comunità» e poi ha ricordato i giorni «in cui non si dormiva mai» di Floating Piers, definendoli «un momento d’arte straordinario».
Dei 300 anni della chiesa di San Giorgio ha parlato don Roberto Manenti in un video messaggio, rivelando l’intenzione di terminare l’anno avviando alcuni restauri e invitando in paese per una celebrazione il vescovo Pierantonio Tremolada.
Del secolo di vita della scuola dell’infanzia ha detto la rappresentante della fondazione gestore Jessica Colosio, ricordando che «l’istituzione si contraddistingue sia per la modernità della struttura, sia per quella dell’offerta pedagogica», e ha portato l’esempio del carrello elettrico «con cui i bambini, anche quelli molto piccoli e in difficoltà a camminare lungo le strade, vengono trasportati in paese, per non privarli della possibilità di partecipare alle attività sociali e ludiche organizzate fuori dagli spazi dell’asilo».
Le associazioni
A testimoniare i 30 anni del corpo musicale e della New Atletics è toccato invece ai presidenti Barbara Garatti e Sergio Ardesi. La Garatti ha ricordato come la presenza dalla banda, fondata nel 1996 da un gruppo di appassionati che suonavano in strada in ogni occasione, sia un «sottofondo allegro e conciliante in ogni manifestazione sulzanese, capace di unire le generazioni e ospitare nelle sue file dai ragazzi di 12 anni agli adulti, fino ai grandi di 80 anni».
Il presidente atleta Ardesi invece ha fatto sintesi sulla durata trentennale del «suo» sodalizio spiegando: «Siamo 40 appassionati di atletica che corriamo perché ci piace correre». A chiudere è toccato al presidente del Centrolago Luciano Gesa, un sodalizio che conta 160 tesserati e coinvolge i cinque paesi del medio lago, impegnato a formare «bravi atleti e in parallelo alle famiglie soprattutto bravi ragazzi».