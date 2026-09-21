Vent’anni di Sagra del contadino di Mairano a «In Piazza con Noi»

La diretta di Teletutto ha raccontato una comunità in festa tra memoria rurale, volontariato, progetti per il paese e iniziative pensate per tramandare alle nuove generazioni la cultura agricola del territorio

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali