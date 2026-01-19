La Fiera agricola di Lonato protagonista a «In Piazza con Noi»

Il primo profumo era quello del risotto al pestöm preparato dagli Alpini. Il secondo, l’aria di piazza: famiglie, volontari, agricoltori e curiosi in una domenica di festa. La Fiera agricola di Lonato è anche questo. A raccontarlo in diretta «In Piazza con Noi»: la trasmissione di Teletutto con Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e le incursioni imprevedibili di Giorgio Zanetti.

I protagonisti

Una puntata speciale, che ha inaugurato il ritorno dopo la pausa natalizia raccontando la città nel suo giorno più esuberante. Dopo l’apertura musicale della banda, il sindaco Roberto Tardani ha salutato la piazza ricordando come la fiera sia diventata un tratto identitario: «Unisce, coinvolge, fa incontrare le persone. È una manifestazione che parla di noi, di come siamo e di come lavoriamo insieme».

«In Piazza con Noi» in diretta dalla fiera agricola di Lonato - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«In Piazza con Noi» in diretta dalla fiera agricola di Lonato - LONATO IN PIAZZA CON NOI REDAZIONE PROVINCIA 18-01-2026 GABRIELE STRADA NEW EDEN GROUP - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Parole confermate anche dalla vicesindaca Monica Zilioli, che ha parlato di una città cresciuta con misura, dove «lo sviluppo ha rispettato il territorio, rendendo Lonato un luogo scelto e vissuto dalle famiglie».

L’agricoltura è rimasta al centro, con l’assessore Massimo Castellini a fare il punto su una settimana di convegni, incontri e confronti. Dalla zootecnia all’innovazione, il settore continua a essere un pilastro economico e culturale per il territorio. Tra le realtà presenti anche Garda Latte, a rappresentare la filiera lattiero-casearia locale.

In vendita alla fiera anche prodotti tipici del territorio - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Le voci del mondo agricolo non sono mancate. Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia, ha richiamato la figura di sant’Antonio Abate, ricordando «il legame profondo tra le tradizioni contadine e le famiglie che tramandano la passione del mestiere»

Sul fronte dei giovani, Mattia Ferrari e Marco Antonioli, per Confagricoltura, hanno messo l’accento sul ricambio generazionale: dalla «trattorata movimentata» all’impegno per trattenere energie fresche nel settore.

Durante la diretta c’è stato spazio anche per il dietro le quinte della fiera, con la presidente del comitato Laura Giacomelli e il direttore Fiorenzo Bresciani a raccontare un’edizione da record per numero di espositori.

Con trattori, cavalli e conigli, la fiera ha ritrovato anche gli animali, in un equilibrio tra passato e presente. Spazio poi ai prodotti Deco, illustrati da Elena Orlini: zafferano, raperonzolo, osso di stomaco.

La sfilata dei trattori - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Progetti e volontariato

Non solo agricoltura, non solo primizie. Le Farmacie comunali, con Attilio Quartucci, hanno presentato i progetti sociali attivi, dalla Casa della musica agli sconti per i residenti. «Anche la sanità – ha detto – può essere un modo per restituire qualcosa alla comunità».

E proprio alla comunità si sono rivolte anche le tante realtà del volontariato, protagoniste in piazza insieme alle istituzioni. Garda Emergenza – che festeggia vent’anni – e Grimm Cantieri solidarietà, attiva dal 1985, hanno raccontato il loro impegno.

L’assessore Nicola Bianchi ha ringraziato il tessuto associativo lonatese e ricordato la visita del ministro Locatelli prevista per oggi. La solidarietà, del resto, si è vista anche tra i banchi: dal punto Aido – con l’appello alla donazione – alle realtà impegnate nel sostegno quotidiano.

Ambiente e cultura

Dal sociale all’ambiente, con l’assessore Cristian Simonetti a ricordare il recente riconoscimento a Lonato come primo «Comune riciclone» della Lombardia. E anche sul fronte culturale non mancano i progetti: l’assessora Mariangela Musci ha annunciato nuove iniziative, tra cui un concorso lirico internazionale e un’originale «escape city» per scoprire il centro storico in modo diverso. «Lonato – ha detto – è anche patrimonio e creatività».

L'evento è stato accompagnato dalla musica della banda - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

A margine, anche un passaggio sulla Fondazione Ugo Da Como e sulla Rocca, raccontati dal conservatore Stefano Lusardi. A chiudere, di nuovo la banda. Poi applausi, saluti e la promessa di rivedersi alla prossima puntata, già fissata per il 1° febbraio tra Pertica Alta e Pertica Bassa.