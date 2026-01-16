Prandini: «Uso dei droni in agricoltura, approvata la legge»
Dalla Fiera di Lonato arriva l’annuncio del presidente di Coldiretti: «Saremo uno dei primi Stati membri dell’Ue a poterlo fare, ci auguriamo già dalla prossima primavera»
«Siamo riusciti a far approvare una legge recentemente che riguarda la possibilità dell'utilizzo dei droni in agricoltura e saremo uno dei primi Stati membri dell’Unione europea a poterlo fare, ci auguriamo già dalla prossima primavera». Lo ha detto il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini alla Fiera di Lonato del Garda.
«La tecnologia – ha aggiunto –, è fondamentale per guardare alle sfide future che partono anche dalla tracciabilità del prodotto per dare sempre informazioni più puntuali ai cittadini e consumatori».
