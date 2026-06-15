Da «Liberty» alle nuove mostre: «In Piazza con Noi» a palazzo Martinengo

La diretta di Teletutto, condotta da Marco Recalcati, Elisabetta del Medico e Giorgio Zanetti, ha accompagnato l’ultimo giorno di esposizione, ripercorrendo i dieci anni di Fondazione Provincia Eventi e presentando i progetti culturali in arrivo

Francesca Marmaglio 15 giugno 2026 3 ' di lettura