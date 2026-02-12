«In piazza con noi» a Chiari per i patroni san Faustino e Giovita

I patroni di Chiari, San Faustino e Giovita, entrano nelle case dei bresciani. Appuntamento domenica mattina, dalle 11, grazie alle telecamere di «In piazza con noi», il programma di Teletutto condotto da Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico, con Giorgio Zanetti. Scenografia d’eccezione sarà la centralissima piazza Zanardelli.

In onda

«In occasione delle celebrazioni dei patroni – spiega il sindaco, Gabriele Zotti –, la nostra bellissima Chiari sarà la protagonista assoluta su Teletutto. Vogliamo raccontare le nostre tradizioni, la nostra storia e la vitalità della nostra comunità in una diretta tutta da vivere. Invitiamo i clarensi a scendere in piazza: facciamo vedere a tutta la provincia quanto è grande l’entusiasmo e il calore della nostra città. Per tutti gli altri, ci vediamo su Teletutto… per vivere la festa con noi». E sarà davvero la festa di un’intera comunità, quella di domenica.

Davanti alle telecamere sfileranno i commercianti delle «Botteghe di Chiari», le realtà che animano lo storico «Palio delle Quadre» e i Salesiani, che proprio quest’anno festeggiano con un ricchissimo calendario di eventi il primo secolo della loro presenza a Chiari. E ancora: la Pro loco e la Protezione civile, i Vigili del fuoco volontari e i Rotary, impegnati fianco e fianco in una campagna di sensibilizzazione per portare nuove energie ai pompieri della cittadina. Ampio spazio andrà alle eccellenze culturali come la Fondazione Morcelli Repossi e il Festival della Microeditoria.

A «In piazza con noi» verrà poi ricordato il ruolo centrale del mondo agricolo per Chiari e per tutto l’Ovest Bresciano, oltre a quello – fondamentale per i servizi sociosanitari –- dell’ospedale Mellini, dell’Asst Franciacorta e della Rsa Cadeo, in procinto di inaugurare il nuovo centro diurno. Un’apposita clip porterà poi i bresciani alla scoperta di Villa Mazzotti e della Pasticceria Marconi, da oltre un secolo il cuore dolce e goloso della cittadina. Un nome legato a doppio filo anche alla musica, con quella leggenda del prog rock (non solo) nazionale che risponde al nome di Premiata Forneria Marconi, band nata dalla passione di uno dei musicisti clarensi più noti, Mauro Pagani, pochi giorni fa impegnato a spegnere le 80 candeline. Tanti volti, tante storie e tante curiosità ed eccellenze, cela ancora oggi Chiari. Per scoprirle, appuntamento con «In piazza con noi» su Teletutto, con la diretta a partire dalle 11. In serata, alle 20.30, la replica.