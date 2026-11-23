Piove sui trattori e sui raccolti portati all’altare. Ma si ringrazia lo stesso, forse proprio perché l’annata è stata difficile. La Giornata provinciale del Ringraziamento di Coldiretti ha riunito ieri a Bedizzole il mondo agricolo bresciano e ha dato il filo alla diretta di «In Piazza con Noi» su Teletutto, aperta dalla Marching band e proseguita nella parrocchiale con la Messa del vescovo Pierantonio Tremolada. Da 76 anni la ricorrenza invita a riconoscere ciò che la terra offre e il lavoro che lo trasforma in cibo. «Non è stata la migliore annata di sempre, ma vale comunque la pena ringraziare», ha detto il vicedirettore Mauro Belloli. I cesti delle undici zone provinciali hanno raggiunto l’altare e saranno donati alle persone bisognose: la gratitudine, ha spiegato il diacono Simone Frusca, diventa così aiuto.
Responsabilità
«L’agricoltore non produce soltanto cibo, ma custodisce un pezzo del nostro futuro», ha osservato don Giovanni Cominardi. Custodisce terra, animali e ambiente, ha aggiunto la presidente Laura Facchetti, ma anche le comunità: nelle aree interne le piccole imprese tengono vivi territori minacciati dallo spopolamento. È un compito reso più duro da un 2026 segnato da siccità, grandinate, costi e mercati instabili. Latte, seminativi e suinicoltura sono i comparti più in affanno. Anche il vino ha subito gli eventi estremi e il calo dei consumi, ma Francesco Averoldi ha parlato di una vendemmia di qualità.
Il sindaco Giovanni Cottini ha richiamato il valore di tutto ciò che arriva in tavola e il coinvolgimento della comunità nella festa. Dietro produzioni diverse torna la stessa domanda: competere ad armi pari e ricevere il giusto riconoscimento. Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, ha legato le difficoltà delle aziende alla geopolitica, ai rincari e alle scelte di un’Europa che ha delocalizzato sistemi produttivi. «Servono lungimiranza, conoscenza e confronto con le istituzioni», ha detto.
Le sfide agricole
Il confronto non esclude la protesta. Il direttore Andrea Repossini ha ricordato gli investimenti nei bacini contro la siccità e i contributi ottenuti per le aziende, ma ha annunciato nuove mobilitazioni per il 26 novembre e il 10 dicembre. Di fronte a un rischio climatico costante, Giovanni Martinelli di Condifesa Lombardia Nord Est ha richiamato il valore delle assicurazioni per proteggere reddito e continuità del lavoro.
Giovani e innovazione
Proteggere l’agricoltura significa anche prepararla a cambiare. Alessandro Scartapacchi vede nel ritorno dei giovani alla terra tecnologia, sostenibilità e opportunità. L’innovazione non cancella ciò che viene prima: Angelo Visini, rappresentante dei Senior, si è definito «pensionato di nome, ma non di fatto» e ha rivendicato il passaggio di esperienza tra generazioni.
Su questo terreno lavorano anche le donne. Nadia Turelli ha raccontato una presenza che dalle aziende si allarga alle scuole e alle fattorie sociali. Il progetto educativo raggiungerà 10mila studenti; persino Minecraft li condurrà virtualmente nei campi. Lo stesso legame tra agricoltori e cittadini anima Campagna Amica: nel Bresciano, ha ricordato Elvira Lazzari, riunisce 120 aziende, ciascuna con una storia da raccontare.
Il racconto continua negli 80 agriturismi di Terranostra, dove, ha spiegato Tiziana Porteri, gli ospiti cercano ricette di famiglia e ingredienti locali. Bedizzole offre i suoi esempi: alla Macesina Alessandro ed Elena Mastinelli propongono fattoria didattica e agrifitness, mentre Laura Marchesini segue la filiera della propria azienda suinicola, dal suinetto agli aperitivi ApePork. La benedizione dei trattori ha completato la festa. Domenica 29 novembre «In Piazza con Noi» tornerà in diretta da Vobarno.